Bijušais Krievijas Aviācijas un kosmosa spēku (VKS) komandieris armijas ģenerālis Sergejs Surovikins kļuvis par Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) Aizsardzības ministru padomes Pretgaisa aizsardzības jautājumu koordinācijas komitejas vadītāju, ziņo domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).