Maskava okupācijas spēku rindās karam Ukrainā tuvākajā laikā gatavojas mobilizēt no 400 līdz 700 tūkstošiem cilvēku no Krievijas un okupētajām Ukrainas teritorijām, un vēl aptuveni 40 tūkstošus no Čečenijas Republikas, teikts Ukrainas armijas Ģenerālštāba ikrīta kopsavilkumā.