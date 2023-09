Viens no ekspertiem medijam skaidro, ka neviens no Ziemeļkorejas munīcijas veidiem nav uzskatāms par kaut ko modernu, bet palīdzēs agresorvalstij piekopt savu tradicionālo taktiku ar masveidīgu artilērijas izmantošanu. Turpretim nekādi augstas precizitātes šāviņi netiks nodrošināti.

Iepriekš ASV amatpersonas brīdināja, ka Maskava no Phenjanas vēlas iepirkt "burtiski miljonus" artilērijas lādiņu un raķešu. Analītiķi atzīmē, ka jautājumus gan rada Ziemeļkorejas munīcijas kvalitāte.

Par Ziemeļkorejas lādiņu zemo kvalitāti liecina novērojumi to izmēģinājumu laikā, kad daudzi no šāviņiem nesasniedz mērķi vai neuzsprāgst. Tas ļauj pieņemt, ka daļa Ziemeļkorejā ražoto artilērijas lādiņu ir cietuši vai nu sliktas ražošanas procesu kontroles rezultātā, vai no sliktiem glabāšanas apstākļiem.