Taču tā vietā ir strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kas ierodas ar laivām no Ziemeļāfrikas, un Iekšlietu ministrija šogad līdz šim ir reģistrējusi vairāk nekā 130 000 cilvēku - salīdzinājumā ar 70 000 cilvēku tajā pašā laika posmā 2022.gadā.

Brisele piekrita pastiprināt pašreizējos centienus un šonedēļ paziņoja, ka sāks piešķirt naudu Tunisijai - no kurienes izbrauc daudzas no laivām - saskaņā ar paktu, kura mērķis ir apturēt nelegālo migrāciju no šīs valsts.