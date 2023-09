Ukrainas dienvidu frontē Krievijas armijas elitārās vienības turpina degradēties Ukrainas spēku uzbrukuma radītā spiediena rezultātā, turklāt ukraiņi, visticamāk, jau ir sasnieguši Novoprokopivkas ciema nomales, ikdienas frontes analīzē norāda ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Ukrainas armijas Ģenerālštābs otrdien ziņoja, ka ukraiņu spēki turpina uzbrukuma operācijas Melitopoles virzienā un Bahmutas virzienā. Savukārt ar Kremli saistīti militārie blogeri apgalvoja, ka ukraiņi ir sasnieguši Novoprokopivkas nomali 13 kilometrus uz dienvidiem no Orihivas, apraksta ISW.

"Degradētie Krievijas 58. kombinēto ieroču armijas 42. motorizēti strēlnieku divīzijas elementi arvien biežāk veic pretuzbrukumus Novoprokopivkas apkārtnē, liekot domāt, ka Ukrainas pretuzbrukuma operācijas varētu būt degradējusi salīdzinoši vairāk elitāros Krievijas gaisa desanta spēku (VDV) elementus, kas bija atbildīgi par pretuzbrukumiem šajā apkārtnē," secina analītiķi.