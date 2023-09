Vairāki avoti liecina par "Vagner" veterānu koncentrāciju Bahmutas apkārtnē. Domājams, ka viņu pieredze varētu būt īpaši pieprasīta šajā frontes sektorā, analizē briti. Daudziem no tiem nav svešs šis frontes sektors un ukraiņu taktika, jo pagājušajā ziemā tieši "Vagner" algotņi karoja par Bahmutas ieņemšanu.

ASV bāzēta domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) iepriekš prognozēja, ka "Vagner" pēc Prigožina nāves, visticamāk, pārstās eksistēt kā neatkarīga struktūra.