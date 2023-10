Turpinoties okupantu nedienām Ukrainā, prokremliskajos medijos un sociālo tīklu grupās izplatās stāsti par "varoņiem, kas ar savas dzīvības cenu glābj ieroču brāļus" – katrā Krievijas reģionā ir savi "matrosovi" un citi "lēcēji uz granātām", ar kuriem gubernatori lielās diktatoram Vladimiram Putinam. Tomēr vairumā gadījumu šos varoņstāstus nevar pārbaudīt, aculiecinieki nav atrodami, turklāt apšaubīt to ticamību liek arī statistiski neticams šādu gadījumu daudzums, raksta portāls "The Insider". Medija žurnālisti izpētījuši vairākus agresorvalsts medijos izplatītus stāstus par okupantiem, kas "ar savu ķermeni noseguši granātas", un secinājuši, ka realitāte ne tuvu nav tik varonīga, kā apgalvo propagandisti.

Viens no piemēriem ir Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) vecākais leitnants Maksims Serafimovs, kuram 2022. gada 12. jūlijā diktators Putins pēc nāves piešķīra varoņa titulu. Ufā viņa vārdā nosaukta skola, bet parkā uzstādīta piemiņas stēla.

Valsts mediji ziņoja, ka Serafimova komandēta GRU triecienvienība 2022. gada 27. februārī ieņēma riņķveida aizsardzību Harkivas skolā Nr. 134. "Rīkojoties vīrišķīgi un izlēmīgi, iznīcināja 30 pretiniekus un vienu bruņutransportieri. Uzbrukuma laikā viena no granātām nokrita blakus virsniekam, un viņš nedomājot nosedza to ar savu ķermeni," vēstīja propganda.

Tikmēr pat Krievijas iebrukumu atbalstošie blogeri šo kauju dēvēja par "kaunu" un "GRU specvienības melno dienu".