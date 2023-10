Krievijas spēki veic taktiskus pretuzbrukumus Robotines apkārtnē, kas ir daļa no viņu elastīgās aizsardzības pret Ukrainas ofensīvas operācijām Zaporižjas apgabala rietumos, ikdienas analīzē par notikumiem frontē raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Situācija uz dienvidiem no Robotines ir mainīga – dažas taktiski nozīmīgas lauka pozīcijas ir vairākas reizes mainījušas piederību, uzsver analītiķi.



30. septembrī publicētos kadros redzams, ka ukraiņu karavīri uzbrūk okupantiem, mēģinot iekļūt tranšeju sistēmā aptuveni vienu kilometru uz dienvidrietumiem no Robotines pie Tokmaku un Robotini savienojošā ceļa T0408.