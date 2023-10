Krievija šogad uz Ukrainu nosūtījusi simtiem soda vienības “Storm-Z” karavīrus, atsaucoties uz 13 anonīmiem avotiem, ziņo aģentūra “Reuters”. Atklājies, ka vienības sastāv no kareivjiem, kas ir alkohola reibumā, notiesātiem noziedzniekiem un tiem, kas nepakļāvušies pavēlēm.

"Šīs vienības karavīri ir tikai gaļa," aģentūrai komentējis Krievijas ierindas karavīrs no armijas vienības nr. 40318, kurš maijā un jūnijā cīnījies netālu no Bahmutas valsts austrumos. Avoti apgalvojuši, ka tikai neliela daļa šīs vienības karavīru izdzīvojot.

Krievijas nacionālie mediji esot ziņojuši, ka šādas "Storm-Z" vienības pastāv un tās kareivji esot apbalvoti ar medaļām par drosmi, tomēr tie nav norādījuši, kā šīs vienības tiek izveidotas vai kāds ir bojā gājušo skaits. Aģentūra apgalvo, ka tā esot pirmā, kas spējusi apkopot informāciju par to, kā vienības tiek izveidotas un nosūtītas.

Intervēto starpā esot bijuši arī četri karavīru tuvinieki, kā arī okupanti no parastajām vienībām, kuriem bijusi saskarsme ar "Storm-Z". Visi lūguši anonimitāti bailēs no represijām.

Soda vienības sastāvot no aptuveni 100 – 150 okupantiem un tās ir iestrādātas parastajās vienībās. "Storm-Z" visbiežāk tiek sūtītas uz frontes bīstamākajām daļām, līdz ar to tās bieži cieš smagus dzīvā spēka zaudējumus.

Lai gan Krievijas Aizsardzības ministrija nekad nav atzinusi šādu vienību eksistenci, pirmās ziņas par "Storm-Z" esot izskanējušas aprīlī, kad ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) citēja nopludinātu Krievijas militāro ziņojumu par vienību izveidošanu.