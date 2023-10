Krievija naktī uz otrdienu Ukrainas pamatteritorijas virzienā no okupētās Krimas raidījusi 31 trieciendronu "Shahed" un vienu spārnoto raķeti "Iskander-K", platformā "Telegram" pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki, norādot, ka ukraiņu karavīriem 29 "Shahed" un "Iskander" izdevies notriekt.

Droni un raķete palaisti no okupētās Krimas - "Shahed" no Čaudas raga, "Iskander" no Džankojas apkaimes, teikts paziņojumā.