Otrdien, 2. oktobrī, Armēnija pieņēma Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) Romas Statūtus. Līdz ar to Armēnija pievienojas to valstu sarakstam, uz kurām Krievijas diktators Vladimirs Putins vairs nedosies SKT izdotā aresta ordera dēļ, ziņo medijs "Politico".

Neatkarīgi no tā, ka Krievija neatzīst aresta orderus, tie ir radījuši lielu apgrūtinājumu Putinam un viņa ceļošanas plāniem. Jūlijā okupantu vadonis bija spiests izstāties no Dienvidāfrikas Republikā (DĀR) notiekošā BRICS samita ar jaunattīstības valstu līderiem. DĀR ir viena no valstīm, kas ir ratificējusi Romas Statūtus, līdz ar to tā būtu spiesta arestēt Putinu.