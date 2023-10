Ukrainas austrumos kritušais brīvprātīgais karotājs no Latvijas nav vēlējies, lai plašākai publikai būtu zināms par viņa piedalīšanos karā, portālam "Delfi" atklāja palīdzības grupas "Latviešu vienība Ukrainā" vadītājs Jānis Ratkevičs. "Delfi" arī noskaidroja, ka vēl viens latvietis Ukrainā kritis 2014. gadā, bet otrs vēlāk miris pēc tur iegūtajiem ievainojumiem.

Par to, ka Ukrainas austrumos netālu no Limanas gājis bojā brīvprātīgais karavīrs no Latvijas, otrdien, 3. oktobrī, ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Oficiāla apstiprinājuma par karotāja nāvi otrdien nebija.