Institūta ziņojumā par situāciju frontē norādīts, ka Ukrainas spēki turpina sauszemes uzbrukumus pie dzelzceļa līnijas starp Kliščijivku, kas atrodas septiņus kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas, un Andrijivku, kas atrodas desmit kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas. Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis par daļējiem ukraiņu panākumiem šo apdzīvoto vietu tuvumā.

Trešdien publicēti attēli liecina, ka Zaporižjas apgabala rietumos ukraiņu spēki nedaudz pavirzījušies uz austrumiem no Novoprokopivkas, kas atrodas piecus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Robotines. Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja par daļējiem panākumiem uz rietumiem no Rabotines, bet vairāki Krievijas avoti apgalvoja, ka ukraiņu spēki pietuvojušies Krievijas tranšeju līnijai pie Robotines - Kopani, kas atrodas piecus kilometrus uz ziemeļrietumiem no Robotines, lasāms ISW ziņojumā.