Aukstā kara laikā Rietumvācijas pretizlūkošanas vienība savervējusi par dubultaģentiem gandrīz 2000 Austrumvācijas spiegu un citu avotu, secināts vēsturnieka Mihaela Valas jaunajā grāmatā.

Vairāk nekā 150 HVA darbinieku slepeni nodeva informāciju Rietumiem. Viņi pārdeva savas zināšanas Rietumvācijas pretizlūkošanas dienestam par lielām naudas summām vēl pirms 1989.gada, "tādējādi nodrošinot, ka viss, kas palika no lepnā HVA bija drazu kaudze", norāda Vala.

Viņš norāda, ka Rietumvācijas pretizlūkošanas sekmju rezultātā Austrumvācijas Valsts drošības ministrijas "Stasi" centieni iefiltrēt aģentus Rietumvācijā pēc 1976.gada ievērojami apsīka. Viens no "Stasi" pārbēdzējiem atzinis, ka to aģentu skaits, kas iefiltrējās Rietumvācijā, saruka no aptuveni 100 gadā līdz kādien 20 un ne vairāk.