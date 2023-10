Grupējuma " Hamas " plašais uzbrukums Izraēlai šokējis visu reģionu, novedot pie simtiem bojāgājušo abās pusēs un liela ievainoto skaita. Tāpat tas licis uzdot jautājumu – kā gan Izraēla, valsts ar vienu no pasaulē attīstītākajiem un vēsturiski efektīvākajiem izlūkdienestu tīkliem, nespēja novērst šo teroristu ofensīvu?

Par Izraēlas izlūkdienestu efektivitāti sestdien prātojoši gan analītiķi, gan politiķi. Uzbrukums "rada daudz jautājumu par to, kurš ko zināja," medijam "Politico" sacījis ASV Pārstāvju palātas deputāts Džims Haimss. Viņš norādīja, ka vēlas nogaidīt ar konkrētu secinājumu izdarīšanu, līdz uzzina visus faktus, vienlaikus paužot, ka Izraēlas izlūkdienesti esot "tik labi, cik vien var būt".

"Ar "Shin Bet", Izraēlas vietējā izlūkdienesta, "Mossad", tās ārējās spiegu aģentūras un visu Izraēlas Aizsardzības spēku līdzekļu apvienotajiem centieniem, atklāti sakot, ir aprīnojami, ka neviens to ["Hamas" uzbrukuma risku] neredzēja. Vai arī, ja viņi to redzēja, viņi ar to netika galā," raksta Gārdners.