17. oktobrī Krievijas militārie blogeri ziņoja, ka divas Ukrainas jūras kājnieku desanta grupas izsēdušās kreisajā krastā dažus kilometrus augšpus Hersonas, ar artilērijas atbalstu pārvarējušas Krievijas karaspēka pirmo aizsardzības līniju un ieņēmušas Poimas ciemu un daļu Piščanivkas ciema apmēram 3,5 kilometru attālumā no krasta.

Institūts pieļauj, ka daļēji Krievijas blogeru bažas ir saistītas arī ar to, ka vasarā Krievijas pavēlniecība pārvietoja dažas no savām kaujas spējīgākajām karaspēka daļām no Hersonas virziena uz Zaporižjas virzienu, lai atvairītu Ukrainas pretuzbrukumu.