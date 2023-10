ASV izlūkdienesti uzskata, ka Izraēlas armija nav veikusi triecienu slimnīcai Gazas joslā, bet gan raķete tika izšauta no Gazas joslas un nokrita netālu no slimnīcas, nevis trāpīja tai, turklāt bojāgājušo skaits ir daži desmiti, nevis "Hamās" kontrolēto iestāžu minētie daudzi simti, ziņo izdevums "Newsweek".

Izraēlas armija notikušajā vaino palestīniešu kaujinieku grupējuma "Islāma džihāds" izšautu raķeti. Armija paziņoja, ka kaujinieki no kapsētas aiz slimnīcas izšāvuši vairākas raķetes uz Izraēlu, no kurām viena nogāzusies autostāvvietā pie slimnīcas. Trešdienas rītā izplatītos video un fotoattēlos no notikuma vietas redzamas vairākas sadegušas automašīnas autostāvvietā, bet ēkas ap to ir neskartas. Izraēlas armija norādīja, ka nekur citur slimnīcas kompleksā nav postījumu.