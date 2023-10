ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens izvairījās atbildēt tieši uz jautājumu par to, vai ASV lūdz Izraēlu atlikt iebrukumu Gazā, lai dotu laiku sarunām par ķīlniekiem. Viņš gan uzsvēra, ka ASV sniedz padomus izraēliešiem par iebrukumu. Blinkens norādīja: "Ir daudzi, daudzi izraēlieši, kuri ir ķīlnieki un, protams, ķīlnieki no citām tautībām. Tāpēc mēs strādājam, lai darītu visu iespējamo, izmantojot jebkādas sviras, partnerattiecības un attiecības, kas mums ir vajadzīgas, lai viņus atbrīvotu. Izraēla dara to pašu. Bet attiecībā uz to, par ko mēs runājam ar Izraēlu attiecībā uz viņu militārajām operācijām, tas tiešām ir vērsts gan uz to, kā viņi to dara, gan uz to, kā vislabāk sasniegt vēlamos rezultātus."