Savukārt ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) ziņo, ka Ukrainas spēkiem izdevies pavirzīties uz priekšu netālu no Bahmutas. Dati liecina, ka Ukrainas spēki virzījušies pāri dzelzceļa līnijai 10 kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas.