Ukraiņi turpina uzbrukuma operācijas Bahmutas un Melitopoles virzienos

"Bahmutas sektorā aizsardzības spēki veic uzbrukuma operāciju uz dienvidiem no Bahmutas. Tie guvuši panākumus uz austrumiem no Kļiščijivkas un uz austrumiem no Andrijivkas," televīzijas ēterā sacīja ģenerālštāba pārstāvis.