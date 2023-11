Organizācija " Palestīnas solidaritātes kampaņa" prognozēja, ka demonstrācijā piedalīsies 500 000 cilvēku, bet reportieri no notikuma vietas vēsta, ka cilvēku pūļi ir "milzīgi".

Londonas Metropoles policijas komisāra vietnieks Lorenss Teilors sacīja, ka demonstrācijas organizētāji mainījuši gājiena maršrutu, paredzot to no Haidparka uz ASV vēstniecību Londonas dienvidos un ieplānojot to tā, lai tas neietu gar memoriāliem.