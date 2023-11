Svētdien, 12. novembrī, premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraēla piedāvāja degvielu Gazas “Al Shifa” slimnīcai, kura savu darbību apturējusi degvielas trūkuma dēļ. Viņš norāda, ka palestīniešu teroristu grupējums “Hamās” no šī piedāvājuma atteicies, ziņo aģentūra “Reuters”.

Izraēlas armija apgalvojusi, ka tā ir gatava no “Al Shifa” slimnīcas evakuēt mazuļus, bet palestīniešu varasiestādes apgalvojušas, ka cilvēki slimnīcā joprojām esot iesprostoti. Trīs jaundzimušie esot miruši un desmitiem apdraudēti elektrības padeves pārtraukuma dēļ. Netālu no slimnīcas notiekot cīņas.

Netanjahu sarunā skaidroja, ka teroristu grupējums, kas pārvalda Gazu no Izraēlas piedāvātās degvielas esot atteicies: “Mēs tikko piedāvājām “Al Shifa” slimnīcai degvielu, viņi no tās atteicās. Grupējums, kas slēpjas slimnīcās, nevēlas, lai slimnīcām tiktu degviela. Viņi šo degvielu vēlas iegūt sev, lai vestu to uz saviem tuneļiem, uz savu kara mašīnu.”