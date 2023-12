Militārā operācija varēja būt izlēmīgāka. Es saprotu iemeslus un aprēķinus. Es arī saprotu, ka ir aspekti, par kuriem es neesmu informēts, jo es nesaņemu zvanus no Baidena [ASV prezidenta Džo Baidena]. Tādā ziņā ir atšķirība starp mani un premjerministru [Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu]. Tomēr, ja man prasa no stratēģiskā skatpunkta, operācija varēja būt izlēmīgāka. Tā nav laba lieta, ka konflikts ilgst jau divus mēnešus, bet "Hamās" joprojām pārvalda lielu daļu Gazas joslas. Jāpatur prāta, ka tas nav karš starp Izraēlu un Ēģipti kā 1973. gadā. Šis ir karš starp valsti, kurai ir vieni no modernākajiem un nāvējošākajiem militārajiem spēkiem pasaulē, un aptuveni 30 000 kaujinieku grupējumu, kuram ir vājākas militārās spējas. Viņiem nav ne gaisa spēku, ne tanku, līdz ar to man jāsaka, ka es neesmu apmierināts ar to, kā šī operācija virzās