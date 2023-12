Izraēla paziņojusi, ka vienā no mošejām Gazā atklāts palestīniešu teroristu grupējuma “Hamās” treniņu centrs, ziņo medijs “Sky News”.

Viena no mošejas telpām izmantota kā RPG treniņu telpa. Mošejā Izraēlas karaspēks atradis ieročus, tai skaitā šautenes, granātas un patronas.

Savukārt ASV bāzētā domnīca “Institute For The Study Of War” (ISW) jaunākajā ziņojumā norāda, ka Izraēlas spēki aktīvi “degradē” “Hamās” bataljonus divās Gazas teritorijās, tomēr kaujinieku grupējums “turpina pretoties” viņu virzībai.