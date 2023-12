Neskatoties uz pastāvīgo Budapeštas kritiku par likuma varas pārkāpšanu, Eiropas Komisija (EK) trešdien atbloķējusi 10 miljardus eiro, kas Ungārijai pienākas no Eiropas Savienības (ES) fondiem.

Taču vēl 19 miljardi eiro, kas pienākas Ungārijai no ES fondiem, kā arī līdzekļi, kuri Budapeštai atvēlēti no īpašā fonda, kas izveidots, lai atbalstītu tautsaimniecības atlabšanu no Covid-19 pandēmijas, joprojām ir iesaldēti.