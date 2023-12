ASV bāzētā organizācija norādīja uz 20 valstīm, kas lielākoties atrodas Āfrikā, kurām nākamajā gadā ir lielākais humānās situācijas pasliktināšanās risks. Cilvēku skaits, kuriem nepieciešama humānā palīdzība, šogad pieauga līdz 300 miljoniem, savukārt to cilvēku skaits, kuri bija spiesti pamest savas mājas pieaudzis līdz 110 miljoniem.

IRC saraksta augšgalā ierindojusies Sudāna , kura nu jau vairāk nekā pus gadu cieš no armijas un paramilitāro "Ātrā atbalsta spēku" (RSF) bruņotām sadursmēm. Tai seko konflikts starp Izraēlas spēkiem un palestīniešu teroristu grupējumu "Hamās", kas radījis humāno krīzi palestīniešu apdzīvotājā Gazā. Tāpat saraksta augšgalā izceltas arī bruņotās cīņas Dienvidsudānā.

20 nosauktās valstis veido tikai aptuveni 10% no pasaules populācijas, bet aptuveni 86% no globālajām humānajām vajadzībām un 70% no pasaulē dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri bijuši spiesti pamest savas dzīvesvietas klimata pārmaiņu vai bruņotu konfliktu dēļ.