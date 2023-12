"Krievijas režīms liek likmes uz to, ka brīvā pasaule atteiksies no atbalsta Ukrainai. Lai salauztu Krievijas noziedzīgā režīma kļūdaino aprēķinu, mums ir jādod stratēģisks vēstījums - mēs turpināsim sniegt Ukrainai nozīmīgu un ilgstošu atbalstu, līdz Ukraina būs uzvarējusi karā. Uz spēles ir likta ne tikai Ukrainas drošība, bet arī Igaunijas, transatlantiskā un globālā drošība kopumā," teica aizsardzības ministrs.

Turklāt Aizsardzības ministrijas analītiķi ir izveidojuši diskusiju dokumentu par transatlantiskās drošības uzstādījumu panākumiem. Dokumentā ir iekļauti aprēķini, kas parāda, ka, lai nodrošinātu Ukrainas uzvaru un Krievijas zaudējumu, Ukrainas atbalstītājiem pietiek ar to, ka viņi Ukrainai gadā piešķir 0,25% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP).

"Sabiedrotajiem ir, kas nepieciešams - Krievija karadarbībai Ukrainā tērē vairāk nekā divas reizes vairāk nekā Ramšteinas koalīcija, kuras kopējā ekonomika ir 30 reižu lielāka nekā Krievijas, militārajai palīdzībai Ukrainai. Mūsu aprēķini rāda, ka, ja brīvā pasaule būtu gatava palīdzēt Ukrainai 0,25% apmērā no sava IKP gadā, ar to pietiktu, lai salauztu Krievijas mugurkaulu, kura saprot tikai brutālu spēku. Tā ir maza cena salīdzinājumā ar to, kādas būs izmaksas, ja Krievijas agresija tai atmaksāsies," paskaidroja Pevkurs.