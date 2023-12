Kanādas drukātie mediji saņems gandrīz divas trešdaļas no ASV kompānijas " Google " ikgadējā 100 miljonu Kanādas dolāru (68,6 miljonu eiro) maksājuma Kanādas ziņu medijiem, piektdien paziņoja Kanādas federālā valdība.

Kanādas valdība un "Google" novembra beigās paziņoja par "vēsturisku" vienošanos, ka šis uzņēmums maksās 100 miljonus Kanādas dolāru gadā Kanādas ziņu medijiem, piemērojoties jaunam Kanādas likumam, kas liek tehnoloģiju uzņēmumiem maksāt ziņu publicētājiem par to saturu.

Maksājuma lielākā daļa paredzēta drukātajiem medijiem tāpēc, ka tie ir "reāli atkarīgi" no tiešsaistes platformām, lai izplatītu savu saturu, piebilda amatpersona.

Kanāda jūnijā pieņēma Tiešsaistes ziņu likumu, kas liek tehnoloģiju milžiem maksāt ziņu medijiem par to satura publicēšanu savās platformās. "Meta" uz to atbildēja, liedzot lietotājiem Kanādā piekļuvi ziņu saturam sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram". "Google" māteskompānija "Alphabet" iepriekš bija paziņojusi, ka plāno darīt to pašu, kad likums 19.decembrī stāsies spēkā.