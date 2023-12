Izraēlas spēki svētdien, 17. decembrī, paziņoja, ka Gazas joslā atklājuši neierasti lielu no betona un dzelzs izveidotu tuneli, kas paredzēts, lai no teritorijas līdz pat robežai nogādātu kaujinieku automašīnas, ziņo aģentūra “Reuters”.

Viena no vietām, ko palestīniešu teroristu grupējums “Hamās” pārņēma 7. oktobra uzbrukumā bija Erezas robežšķērsošanas punkts starp Gazu un Izraēlu. Tikai aptuveni 400 metrus uz dienvidiem no kontrolpunkta armija pavadošajiem žurnālistiem parādīja izejas punktu no, viņuprāt, vadošā “Hamās” projekta. Tunelis bijis paslēpts smilšu kāpā.