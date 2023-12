Kremļa retorika par tās naidīgajiem nodomiem pret NATO, savienojot ar Krievijas potenciālajām nākotnes militārajām spējām uzvaras gadījumā Ukrainā rada ticamus draudus Rietumu drošībai, savā jaunajā ziņojumā norāda ASV bāzētā domnīca “The Institute for the Study of War” (ISW).