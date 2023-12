Šajā nedēļas nogalē gaisa temperatūra no mīnusiem pārgāja plusos, kas rada īpaši bīstamus apstākļus ceļu satiksmē – uz asfalta veidojas tā saucamais melnais ledus. Vizuāli ceļš izskatās tīrs, tomēr patiesībā to klāj plāna ledus kārtiņa. Šī iemesla dēļ vairāki autovadītāji pārvērtēja sava spēkrata saķeres spējas, tādēļ, lai izvairītos no sadursmes, izvēlējās iebraukt grāvī.

Soctīklos publicēti vairāki video ar ceļu satiksmes negadījumiem sestdien un svētdien, 16. un 17. decembrī. Pārsvarā tajos redzami grāvjos iebraukuši automobiļi, bet asfalta ceļa segums vizuāli izskatās pilnīgi melns, tomēr tas rada maldīgu priekšstatu – patiesībā tas joprojām ir ļoti slidens. Šādos apstākļos būtiski ir ievērot drošu ātrumu un distanci – sānslīde un auto stabilitātes atjaunošana pēc tās ir izaicinājums pat pieredzējušiem autovadītājiem.

Sestdien reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas četras personas, informē Valsts policija.

Jaunnedēļ Latvijā turpināsies atkusnis, kā arī gaidāmi intensīvi nokrišņi un brāzmains vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Visā Latvijas teritorijā brīžiem līs, kā arī gaisa temperatūra gan dienās, gan naktīs pieturēsies 0…+8 grādu robežās.

