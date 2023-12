"Politico" norāda, ka, lai gan pārstāvis izvairījies no sīkākas informācijas, Maļuks devis dažus mājienus. Uzmanības centrā, visticamāk, arī turpmāk būs loģistikas mērķi un militārie objekti okupētajā Ukrainas teritorijā.

"SBU veic mērķtiecīgus triecienus. Mēs ieduram ienaidniekam ar adatu tieši sirdī. Katra no mūsu īpašajām operācijām tiecas pēc noteikta mērķa un dod savu rezultātu. Tas viss apgrūtina Krievijas Federācijas iespējas karot un tuvina mūs uzvarai," intervijā paudis SBU vadītājs.

Viens no mērķiem, uz kuriem nākamgad tiks vērsta uzmanība, būs okupētā Krima un Melnā jūra. Militārpersona norādījusi, ka nākamā gada plāni tiks būvēti uz šogad veiktajām operācijām.

Viens no SBU vadītāja projektiem esot jūras spēku drons "Morskij maļuk" ("Jūras mazulis"). Drons spēj pārvadāt aptuveni 850 kilogramus sprāgstvielu un darboties vētras laikā, kas apgrūtina ienaidnieka spējas to fiksēt. "Ar šo mazo ierīču palīdzību mēs pakāpeniski izstumjam Krievijas Federācijas Melnās jūras floti no Krimas," apgalvo Maļuks.