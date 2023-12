Sudānas paramilitārie "Ātrā atbalsta spēki" (RSF) apgalvo, ka ir sagrābuši vēl vienu pilsētu un militāro bāzi Geziras štatā divas dienas pēc tam, kad grupējums pārņēma kontroli štata galvaspilsētā Vad Madani, ziņo raidsabiedrība BBC.

Ziņojumā platformā "X" grupa norādīja, ka tai izdevies "atbrīvot otro kājnieku divīziju" no Sudānas bruņotajiem spēkiem Hasaheisas pilsētā.

Ziņojums publicēts divas dienas pēc tam, kad RSF izdevies pārņemt kontroli pār štata galvaspilsētu Vad Madani. Medijs "Al Jazeera" aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka tūkstošiem cilvēku, kas galvaspilsētā ieradās meklēt patvērumu, bijuši spiesti pamest savulaik drošo pilsētu, kad to sasniedza armijas un RSF konflikts.

Paramilitārie spēki pilsētas austrumos izveidoja bāzi, iepriekš ziņoja aģentūra AFP, pamudinot tūkstošiem jau pārvietoto cilvēku bēgt. Saskaņā ar Norvēģijas Bēgļu padomes (NRC) direktora Viljama Kārtera teikto, RSF uzbrukums ir atklājis jaunu fronti astoņus mēnešus ilgajā karā, kas iepriekš bija "viena no nedaudzajām Sudānas civiliedzīvotāju patvēruma vietām".

Vad Madani kopš kara sākuma esot uzņēmusi simtiem tūkstošu bēgļu no valsts galvaspilsētas Hartūmas. Nu, kā ziņo Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), vismaz 250 000 cilvēku atkal bijuši spiesti bēgt no kaujām, kas izplatījušās līdz reiz miermīlīgajam štatam. Daudzi Vad Madami pametuši bez turpmāka plāna, kur patverties, BBC stāstījis kāds no iedzīvotājiem.