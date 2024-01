Piektdien publiskotajos dokumentos pārsvarā ir minēti cilvēki, kuru vārdi jau bija zināmi, tostarp Epstīna augsta ranga draugi un upuri, kuri lēmuši runāt publiski. Tiesnese, kura aizvadītajā mēnesī pieņēma lēmumu publicēt līdz šim it kā slepenos dokumentus norādījusi, ka viņa to dara galvenokārt tāpēc, ka liela daļa no šīs informācijas jau ir publiski pieejama.