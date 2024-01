Apvienotās Karalistes likumdevēji trešdien pauda neapmierinātību, ka līdzekļi no Anglijas premjerlīgas futbola kluba "Chelsea" pārdošanas vēl nav nonākuši Ukrainas kara upuru atbalstam, kā to pirms gandrīz diviem gadiem solīja komandas bijušais īpašnieks, Krievijas miljardieris Romāns Abramovičs, raksta "Associated Press" (AP).