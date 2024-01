Baumas par saspīlējumu starp Zelenski un viņa augstāko komandieri Kijivā klīst jau mēnešiem ilgi. To veicinājusi arī atklāta intervija, ko Zaļužnijs novembrī sniedza medijam "The Economist". Zalužnijs toreiz sacīja, ka karš ir nonācis strupceļā, bet šim viedoklim publiski nepiekrita prezidents.

Zalužnija atstādināšana "būtu ļoti nepopulāra Ukrainas armijā," otrdien raidījumā "War on the Rocks" sacīja Kārnegi Starptautiskā miera fonda Krievijas un Ukrainas speciālists Maikls Kofmans. "Es neesmu pārliecināts, kā kāda jauna [virspavēlnieka] iecelšana atrisina kādu no šiem lielajiem jautājumiem par mobilizāciju, par to, kādai jābūt Ukrainas stratēģijai.