Pēc notikušā Savienoto Valstu prezidents Džo Baidens pauda, ka ASV atbildēs: "Pagājušajā naktī Tuvajos Austrumos mums bija smaga diena. Mēs zaudējām trīs drosmīgas dvēseles uzbrukumā vienai no mūsu bāzēm," svētdienas pēcpusdienā pauda ASV prezidents Džo Baidens . Pēc klusuma brīža Baltā nama saimnieks piebilda: "Un mēs atbildēsim.""

Uzbrukums, kurā izmantots drons, bija vērsts pret Savienoto Valstu bāzi Jordānijas ziemeļaustrumos, netālu no Sīrijas robežas. Vēlāk ASV amatpersonas atklāja, ka uzbrukums noticis ASV bāzei ar nosaukumu "Tornis 22".

ASV amatpersonas ziņo, ka daži no ievainotajiem karavīriem tika evakuēti no bāzes teritorijas, lai medicīnisko palīdzību saņemtu citviet. Tās arī piebilda, ka drons sprādzis netālu no dzīvojamām telpām, kas varētu izskaidrot lielo upuru skaitu, raksta britu raidsabiedrība BBC.