Juridisku apsvērumu un ebreju kopienas iebildumu dēļ Vācija atteikusies no plāna svītrot jēdzienu "rase" no konstitūcijas, piektdien aģentūrai AFP pavēstīja avoti valdībā.

Vācijas Ebreju centrālās padomes prezidents Jozefs Šusters iestājās pret jēdziena "rase" svītrošanu no konstitūcijas, norādot, ka tas kalpo par atgādinājumu tam, ka miljoniem cilvēku, jo īpaši ebreji, tika vajāti un nogalināti.

Debates par jēdziena "rase" izmantojumu konstitūcijā aktualizējās pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves aizturēšanas laikā Mineapolē, ASV , un ar to saistītajiem protestiem "Black Lives Matter".

Tieslietu ministrija 2021. gada februārī nāca klajā ar priekšlikumu atteikties no šī jēdziena, aizstājot to ar kaut ko niansētāku. Iecerēto izmaiņu mērķis bija "vēl vairāk attālināt Pamatlikumu no rasu ideoloģijām (..), vienlaikus saglabājot aizsardzību pret diskrimināciju", norādīja ministrija.