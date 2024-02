Eiropai vajadzīga vēl viena "dzīvības apdrošināšanas" polise līdzās NATO , pirmdien sacīja Francijas ārlietu ministrs Stefāns Sežurnē, ar šiem spriedumiem nākot klajā pēc Donalda Trampa nesenajiem izteikumiem par NATO, kas daudzos no jauna pastiprinājušas bažas.

Atgādinot par to, ka Polija sūtīja savus karavīrus NATO misijas ietvaros uz Afganistānu pēc 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumiem ASV, Sikorskis norādīja, ka "mēs nesūtījām rēķinu uz Vašingtonu".

Francijas prezidents Emanuels Makrons vairākkārt runājis par to, ka Eiropai ir jāveido sava stratēģiskā autonomija un ir jābūt mazākā mērā atkarīgai no ASV, it īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.