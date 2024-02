Austrija vēlas paātrināt atteikšanos no Krievijas gāzes, lai mazinātu Vīnes atkarību no Maskavas energoapgādes jomā, raksta "Politico".

Pirmdien Austrijas enerģētikas ministre Leonore Geveslere paziņoja par plāniem, kas liks vietējiem enerģētikas uzņēmumiem pakāpeniski atteikties no Krievijas gāzes un izpētīt iespējas ātrāk pārtraukt valsts ilgtermiņa gāzes līgumu ar Maskavu, kas beidzas 2040. gadā.

"Mūsu atkarība no Krievijas dabasgāzes apdraud mūsu valsts labklājību, drošību un nākotni," viņa teica paziņojumā, apgalvojot, ka valsts paļaušanās uz Maskavu ir "skaidra tirgus nepilnība", kas nozīmē, ka "valstij ir jāiejaucas".

ES vēlas līdz 2027. gadam pakāpeniski pārtraukt Krievijas fosilā kurināmā importu, taču Austrija joprojām ir viena no valstīm blokā, kas gāzes jomā visvairāk ir atkarīga no Maskavas. Austrijā ir aptuveni četri miljoni galveno dzīvesvietu, no kurām 22 procentus apsilda ar dabasgāzi.