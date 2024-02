Viņam jau kādu laiku jautājums ir nevis par to, vai karš izplatīsies līdz Igaunijai, bet gan, kad tas notiks, komentējis topošais Igaunijas Aizsardzības spēku (EDF) komandieris Andrus Merilo, uzsverot, ka valstij jābūt gatavai šādai iespējamībai, ziņo igauņu raidorganizācija ERR.

"Šajā ziņā mēs nedrīkstam sevi mānīt un teikt, ka tas nekad nenotiks. Jautājums ir kad tas notiks un par sagatavošanās darbiem, lai to mazinātu, kad šis brīdis pienāks," apgalvojis Merilo. Viņš norāda, ka "karš turpinās pilnā tempā" un jautājums ir par to, "kādā fāzē šī krīze attīstīsies". "Nav jēgas aprakt galvu smiltīs, sakot, ka, varbūt, karš sāksies pēc trim gadiem, jo karš jau notiek," uzsvēris pārstāvis.

"No militārā skatu punkta tas bija stulbums," secinājis pārstāvis. "Šobrīd tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc Ukraina atkal ir atgriezusies aizsardzībā un mēģina atvairīt kārtējo Krievijas pretuzbrukumu," uzskata nākošais armijas vadītājs, atsaucoties uz Ukrainas neseno Avdijivkas zaudējumu.

Merilo par nākamo Aizsardzības spēku komandieri apstiprināja 22. februārī. Šajā amatā viņš stāsies pēc tam, kad 30. jūnijā to atstās pašreizējais komandieris ģenerālis Martins Herems. No 1.marta Merilo, kurš pašlaik ir 1. kājnieku brigādes komandieris, būs Aizsardzības spēku komandiera vietnieks, bet piektdien no valsts prezidenta Alara Karisa viņš saņēma brigādes ģenerāļa uzplečus, liecina informācija Latvijas Aizsardzības ministrijai piederošajā interneta vietnē "Sargs.lv".