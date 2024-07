Māra Sleja

Saruna " Smagās tēmas bērnu literatūrā" . Manuprāt, uz festivālu LAMPA doties savlaicīgi jau no paša piektdienas rīta ir ļoti vērtīgi, jo tad, piemēram, notiek saruna "Smagās tēmas bērnu literatūrā". Manuprāt, ir ļoti svarīgi ar bērniem runāt par visām tēmām, arī sarežģītajām, jo bērni tāpat pamana, kas un kā notiek apkārt, bet, ja viņam to paskaidro un atbalsta koppārdzīvojumā, manuprāt, tam ir liela vērtība. Un grāmatas ir lielisks skolotājs un atbalsts bērniem, kam varbūt ikdienā aprūpes personas nav spējīgas vai negrib, nespēj runāt par "smagākām" tēmām.

Diskusija " Mēs tevi izslēdzam! " Kā turpinājums iepriekšējai diskusijai, "Mēs tevi izslēdzam" – par to, ko darīt ar bērniem, kam ir izaicinoša uzvedība, – izslēgt vai paturēt skolā, mācību vidē, – manuprāt, ir lieliska sakne arī tēmā par pieaugšanu. Jo, ja bērnu neatbalsta pieaugušie, kas, iespējams, paši uzvedas kā pārauguši bērni, arī no tā paša neatbalstītā bērna sabiedrībā turpinās atbildības neuzņemšanās cikls. Tēma ir ļoti sarežģīta, bet es ticu, ka diskusijā iesaistītie cilvēki spēs parādīt visus daudzos aspektus, kā mēs varam atbalstīt bērnus, vecākus un arī profesionāļus, kas strādā ar šiem bērniem un vecākiem.

Elviss Strazdiņš

Baiba Prindule-Rence

Diskusija " Mūžīgi jauni – kā zināt, ka esam pa īstam pieauguši? " Mentālās veselības telts man šķiet viena no vērtīgākajām teltīm/zonām festivālā, jo šīs ir sarunas, kuras ir visgrūtāk atzīt pašiem sev, kur nu vēl par to runāt publiski. Jau gadiem esmu šīs zonas apmeklētāja – sevis un sabiedrības vārdā.

Māris Zanders

Diskusija " Baltkrievija – viena no Baltijas jūras reģiona valstīm? " Saprotamu iemeslu dēļ Baltkrievija Latvijas un Eiropas kopumā interešu skalā pēdējo divu, trīs gadu laikā ir noslīdējusi krietni zemākās pozīcijās. Tajā pašā laikā nemainīgs ir fakts, ka šajā valstī notiekošais mūs – un arī Ukrainu – ietekmē ļoti tieši. Jā, Lukašenko režīms izskatās nesagraujams, tādēļ it kā nav jēgas par Baltkrieviju interesēties, jo tā ir iecementēta Kremļa ietekmes zonā; tomēr tikpat labi var teikt, ka arī par Krieviju nav jēgas interesēties, jo Putina režīms šķiet neizkustināms. Tomēr mēs saprotam, ka, lai cik pliekani tas skan, pretinieks ir jāpazīst.

Paneļdiskusija " Aizparītdienas arhitektūra". Ir skaidrs, ka mēs globāli neesam gatavi upurēt daļu pierasto ērtību, lai novērstu klimata izmaiņas. Tātad nāksies tām piemēroties. Ja neskaita tādus eksotiskus risinājumus kā ikdienas aktivitāšu pārcelšana uz nakts stundām, viens no kaut cik efektīviem ceļiem ir arhitektūras pielāgošana citiem klimatiskiem apstākļiem. Kaut ko no tā visa jau mēs izsenis redzam zemēs, kur cilvēkam nedraudzīgi vides apstākļi ir tūkstošiem gadu – cilvēki jau ir iemācījušies manipulēt ar gaisa plūsmām, lai dzesētu telpas, ar būvju virsmām un tā tālāk. Tomēr jācer, ka 21. gadsimtā pētnieki un tehnoloģijas spēj piedāvāt arī kaut ko jaunu.

Paneļdiskusija " Pašnāvības vienādojums". Mēs dzīvojam laikmetā, kurā ļoti akcentētas ir indivīda tiesības izvēlēties – savu dzimti, daudzas un dažādas pašidentifikācijas formas. Šīs tiesības vismaz daļā sabiedrības tiek uztvertas kā pašsaprotamas. Savukārt tiesības pašam izbeigt savu eksistenci joprojām ir neērta tēma, tā izraisa asas diskusijas pat tā saucamajās liberālajās demokrātijās. Jāatgādina, ka viens no klasiķiem ir teicis – patiesībā viens no galvenajiem jautājumiem filozofijā vispār ir jautājums par pašnāvību.

Diskusija " #Cancel media. Ja nebūtu žurnālistu? ". Patiesībā, manuprāt, "kancelēšana" ir jau notikusi, tikai mēs to nevēlamies atzīt. Šī ir tēma, kur grūti uztaustīt kādu jēdzīgu risinājumu. No vienas puses, t. s. tradicionālie mediji vairumā gadījumā ir godam nopelnījuši, lai tos vairs neņemtu vērā. No otras puses, kas nāk šo mediju vietā? Manā subjektīvā skatījumā kaut kas vēl apšaubāmāks. Liekas, ka ir vērts šo tēmu loku apskatīt caur vēstures prizmu, jo vispār situācija, kad monopols – vai daļējs monopols – uz informāciju un zināšanām sāk brukt kopā, nav jauna.