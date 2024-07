Krievijas asiņainais karš Ukrainā ir mudinājis Latvijas sabiedrību pārvērtēt savu attieksmi pret krievu kultūras un valodas lomu mūsu vidē, izglītībā un valodas telpā. Lai arī kopumā virkne soļu, kas sperti šajā jomā, vairumā sabiedrības atbalstīti, ir jautājumi, kas raisa asas diskusijas. Viens no tiem ir plašsaziņas līdzekļu, kas vēsta krievu valodā loma, un jo īpaši - mazākumtautībām domāta satura veidošana sabiedriskajos medijos. Gan tie, kas atbalsta atteikšanos no satura krievu valodā, gan tie, kas iestājas pret, kā vienu no galvenajiem argumentiem izmanto valsts drošību.