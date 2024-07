Līdztekus festivāla apmeklētāji tiek aicināti darināt ukraiņu motankas, piedalīties lomu spēlē par dezinformāciju un mediju ētikas jautājumiem, mākslas terapijas meistarklasē un mērķu izvirzīšanas darbnīcā, noskatīties monoizrādi no Daugavpils "Cilvēks un tirāns", ļauties pļavas valdzinājumiem, vērot tiešraidē Eiropas čempionāta futbolā ceturtdaļfināla spēli, pasmaidīt par citu piedzīvotajām neražām un ķibelēm profesionālajā dzīvē "FuckUp nights Riga" pasākumā un iesildīties gaidāmajam "Politiķu disko" kopā ar Lielbritānijas vēstnieku Polu Bramelu, kas šoreiz iejutīsies DJ lomā.

Šogad LAMPA īpaši aicina ticēt savam, citu un mūsu kopīgajam spēkam, ar trāpīgu vārdu vai dzirkstošām sarunām iedvesmot, iedrošināt un stiprināt, no vārdiem virzīties uz darbiem un sadarboties un uzticēties, lai visi dzīvotu stiprākā un labākā Latvijā. Tāpēc ikvienam būs iespēja darboties spēka vārdu pastā, uzrakstot uz kartītes savus spēka vārdus, atstājot tos uz īpašas sienas un paņemot kāda cita spēka vārdus sev par uzmundrinājumu.

Mazākajiem apmeklētājiem festivāla rīkotāji sarūpējuši aizraujošu un izzinošu "miniLAMPAs" programmu, kurā caur dažādām meistarklasēm un teātra izrādēm varēs līdzdarboties, sarunāties un atklāt vēl neatklāto. "MiniLAMPA" šodien darbosies no plkst. 13.00 un būs atvērta līdz plkst. 20.00. Tā kā "miniLAMPAs" teritorijā bērnus līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez uzraudzības, programma veidota tā, lai aizraujoši būtu gan mazam, gan lielam.

Naktī no piektdienas uz sestdienu, no pusnakts līdz plkst. 2.00, uz skatuves DOTS Cēsu pils parkā DJ Toms Grēviņš iegriezīs ballīti – tradicionālo "Politiķu disko", aicinot bariņu politiķu Cēsīm demonstrēt savu mūzikas gaumi. Par muzikālo noformējumu šoreiz rūpēsies Cēsu mērs Jānis Rozenbergs ( "Vienotība"), Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (Zaļo un Zemnieku savienība) un jaunievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti Rihards Kols ("Nacionālā Apvienība") un Mārtiņš Staķis ("Progresīvie").

Lai nodrošinātu festivāla apmeklētāju nokļūšanu festivālā, AS "Pasažieru vilciens" līdzās ierastajiem reisiem šodien nodrošinās papildreisus – vilciens no Rīgas uz Cēsīm aties plkst. 13.30 un no Cēsīm uz Rīgu plkst. 15.37 un plkst. 23.55.