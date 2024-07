Nesaprotu to haipu par politiķu cepienu. Tādas sūras rupjības un jēlības... vai tiešām nav iespējams cepināt cilvēku nenosaucot to par pim-i? Vai mums ir sulīgu izteicienu trūkums, tikai ģenitāli anālais līmenis atlicis? Goda vārds, nesaprotu to sajūsmu.