Pirms 83 gadiem, 1941. gada 14. jūnijā, padomju vara no Latvijas deportēja vairāk nekā 15 400 Latvijas pilsoņu. Soda nometnēs un nometinājumā pavisam gāja bojā 6081 deportētais. Lai izstrādātu deportējamo sarakstus, čeka izmantoja daudz dažādu avotu, jo tobrīd tai vēl nebija vienotas "kaitīgo" Latvijas pilsoņu kartotēkas. Kā viens no noderīgākajiem palīgiem šajā darbā izrādījās 1939. gadā izdotā biogrāfiskā vārdnīca "Es viņu pazīstu", kurā bija apkopotas ziņas par Latvijas valsts ievērojamākajiem cilvēkiem.

"1938. gada decembrī mani pēkšņi kāds no Ulmaņa sekretāriem izsauca uz Valsts kanceleju. Tur man īsi paziņoja, ka prezidentam Ulmanim esot radies plāns izdot latviešu valodā tādu biogrāfiju krājumu, kāds ir angļiem "Who is who?". Ja es būtu ar mieru uzņemties šādas grāmatas sastādīšanu, lai es izstrādājot tās izdošanas plānu un iesniedzot prezidentam ieskatam. Kandidāti šādas biogrāfiskas vārdnīcas sastādīšanas darbam bija sarakstīti uz kādas lapas. Es to tiku redzējis. Tur bija apmēram kādi desmit vārdi. Starp tiem, cik atceros, arī Jānis Sudrabkalns, Jānis Grīns, Pēteris Ērmanis un citi. Mans vārds stāvēja pēdējā vietā," atmiņu grāmatā "Laiku atspulgā" raksta Unāms.