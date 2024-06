Vakariņās sākt izmeklēšanu, brokastīs – paziņot tiesas spriedumu. Šādas gaidas no sabiedrības izjuta kādreizējā iekšlietu ministre Marija Golubeva. Viņa strādāja laikā, kad pielādēts bija viss – pandēmijas laikā uzblīdusī sabiedrības neapmierinātība un Krievijas ieroči, tās karaspēkam izvēršot iebrukumu Ukrainā. Aktīvās politiskās gaitas viņa noslēdza līdz ar demisionēšanu pēc nekārtībām 10. maijā pie okupācijas pieminekļa Uzvaras parkā. Gluži kā pie drošības jautājumiem, arī politikā atgriezties viņa pagaidām neplāno.

Ar ko nodarbojas kādreizējā politiķe, kas šobrīd nozudusi gan no mediju dienaskārtības, gan Latvijas? Vai iekšlietu ministres amata zaudēšana izrietēja no "tvitertiesas" sprieduma? Kas ir lielākās rūpes iekšlietu resorā? Kas notika ar kādreizējo varas partiju "Par!", kuru Ministru kabinetā pārstāvēja Golubeva un kas aizvadītajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ieguva visniecīgāko vēlētāju atbalstu? Kāpēc, viņasprāt, šoreiz pie Rīgas domes praida mēnesī nav izkārts LGBT+ karogs? To "Delfi" cenšas noskaidrot sarunā ar bijušo politiķi Golubevu.