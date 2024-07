Partijai uz gadu apturēs valsts budžeta finansējumu, taču – kā tas ietekmēs partiju, ņemot vērā, ka nākamgad jūnijā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas? Turklāt aiz kalniem nav arī 2026. gada Saeimas vēlēšanās. Ja NA, tiesājoties ar KNAB, zaudēs, tai valstij būs jāatmaksā 210 tūkstoši eiro – tā ir aptuveni puse no summas, ko partija aģitācijai iztērēja 2022. gada Saeimas vēlēšanās. Togad aģitācijai NA neskopojās. Par šo partiju vairāk iztērēja tikai "Apvienotais saraksts" (AS). Vai gadījumā, ja tiesa nostāsies KNAB pusē, partijai ir iespējams no naudas atmaksas izvairīties? Vēsture rāda, ka atsevišķsas politiskās partijai parādu valstij nekad nav atmaksājušas.