Pēc darba dienas "Pasažieru vilciena" konduktors smēķē netālu no tirdzniecības centra "Origo" ieejas un sarunā ar "Delfi" atzīst, ka jaunieši šajā apkārtnē viņam bieži prasa cigaretes. Kamēr viņš to stāsta, garām paiet kāds tumšmatains jaunietis, tērpies melnā kapučjakā un tumšos džinsos. No jostas somas vīd laukā enerģijas dzēriena skārdene. Jauneklis krievu valodā konduktoram prasa: "Vai jums ir cigarete?" Konduktors atbild, ka smēķē pēdējo.