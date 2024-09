No Daugavpils līdz Baltkrievijai ir kilometri trīsdesmit. Šogad noslēgsies žoga būvēšana uz robežas, tas palīdz pret bēgļu iekļūšanu valstī. Lai gan neizskatās, ka kāds no cieminiekiem ļoti no viņiem baidītos: bērni, neviena nepieskatīti, dzīvojas savā nodabā, atpūtnieki pierobežas kūrortā bauda spa procedūras. Par tiem, kas šeit "var nākt", viņi nedomā. Pierobežas sētās mītošos vairāk satrauc skolu slēgšana, sliktie ceļi un nestabilie sakari. Un, protams, cenas: zobus ārstē Baltkrievijā vai... "noliek plauktiņā". Vasaras izskaņā "Delfi" apmeklēja Augšdaugavas novadu, pētot pierobežas iedzīvotāju noskaņojumu.